"Nie pozwólcie nikomu rozmontować tego porozumienia". Unia apeluje do Iranu

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini oczekuje, że po wycofaniu się USA z porozumienia z Iranem inne kraje będą respektowały ten układ. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że decyzja Trumpa "spotka się ze wspólną europejską odpowiedzią".

Celem zawartego w lipcu 2015 roku porozumienia między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem jest ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.

Donald Trump ogłosił we wtorek, że wycofuje USA z porozumienia z Iranem. Powiedział też, że wchodzą w życie "potężne sankcje" wobec tego kraju.



Prezydent Iranu Hasan Rowhani powiedział po wystąpieniu Trumpa, że decyzja ta stanowi "historyczne doświadczenie" dla jego kraju, i dodał, że USA "nigdy nie dotrzymywały swoich zobowiązań".



Francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że "Francja wraz z Niemcami i Wielką Brytanią ubolewa" nad decyzją Trumpa.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, w oświadczeniu wydanym we wtorek w Rzymie, napisała, że Unia Europejska zdecydowana jest utrzymać to porozumienie w mocy. Wezwała też międzynarodową społeczność do respektowania porozumienia nuklearnego z Iranem.

"To jeden z największych sukcesów dyplomacji"

"To jeden z największych sukcesów dyplomacji"

Mogherini oznajmiła, że UE żałuje, iż Trump podjął taką decyzję. Dodała, że jest "szczególnie zaniepokojona ogłoszeniem nowych sankcji" wobec Iranu.



Podkreśliła, że Unia byłaby usatysfakcjonowana, gdyby administracja USA ponownie rozważyła decyzję w sprawie umowy z Iranem.



Zdaniem Mogherini porozumienie z Teheranem ma kluczowe znacznie dla bezpieczeństwa regionu, UE i całego świata. "Tak długo, jak długo Iran będzie respektował zobowiązania dotyczące kwestii nuklearnych - tak jak robił dotychczas - UE będzie zobowiązana do dalszego, pełnego wdrażania porozumienia" - napisała Mogherini.



Dodała, że Unia ma pełne zaufanie do pracy i kompetencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która jak dotąd opublikowała 10 raportów potwierdzających, iż Teheran wypełnia warunki umowy.



Skierowała też przesłanie do obywateli i przywódców Iranu. - Nie pozwólcie nikomu rozmontować tego porozumienia. To jeden z największych sukcesów dyplomacji, jakie kiedykolwiek zostały osiągnięte. Zbudowaliśmy je razem. (...) Pozostańcie przy swoich zobowiązaniach, tak jak my pozostaniemy przy naszych - powiedziała.

Tusk zapowiada unijne stanowisko

Do decyzji Waszyngtonu w sprawie porozumienia z Iranem odniósł się również Donald Tusk.

"Decyzje Donalda Trumpa ws. porozumienia z Iranem i handlu spotkają się z wspólną europejską odpowiedzią. Przywódcy UE zajmą się tymi kwestiami na szczycie w Sofii w przyszłym tygodniu" - napisał Tusk we wtorek wieczorem na Twitterze. Unijny szczyt odbędzie się 17 maja.



Policies of @realDonaldTrump on #IranDeal and trade will meet a united European approach. EU leaders will tackle both issues at the summit in Sofia next week. — Donald Tusk (@eucopresident) May 8, 2018





Tusk wziął udział we wtorek w kolacji roboczej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, podczas której omawiano m.in. kwestie porozumienia z Iranem.