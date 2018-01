Unijna komisarz: pracujemy nad powiązaniem budżetu z praworządnością





Komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova potwierdziła w środę w Brukseli, że Komisja Europejska pracuje nad sposobem uzależnienia wszystkich unijnych środków od skutecznego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz praworządności w krajach członkowskich.

Czaputowicz w Brukseli: nie było mowy o ustępstwach Podczas rozmowy z... czytaj dalej » - To logiczne, że jeśli wykorzystujemy pieniądze zebrane od europejskich podatników, musi być gwarancja, że mamy niezależny wymiar sprawiedliwości i praworządność - powiedziała na konferencji prasowej Jourova.

Jak zaznaczyła, otrzymała od kolegium komisarzy zadanie opracowania definicji dotyczącej poszanowania praworządności we wszystkich krajach członkowskich.

Miałaby ona zostać powiązana z wszystkimi funduszami z unijnego budżetu, a nie tylko z tymi z polityki spójności.

- To ważne, bo to nie może być postrzegane jako ostrzeżenie czy kara wobec tylko niektórych krajów członkowskich - oświadczyła Jourova.

Jourova proponuje przegląd systemów sądowniczych

W poniedziałkowej rozmowie z agencją Reutera Jourova powiedziała, że ma nadzieję, że w drugiej połowie roku uda się dokonać przeglądu unijnej polityki w kwestii standardów sądowniczych. Dodała, że może się to sprowadzać do corocznej oceny systemów wymiaru sprawiedliwości obowiązujących w państwach członkowskich.

Zapewniła, że powiązanie budżetu z praworządnością nie ma być sposobem na karanie państw członkowskich, ale zachęcać do dobrych praktyk.

Jej zdaniem dyskusja nad propozycjami może być także wykorzystana do uproszczenia zasad starania się o unijne fundusze.

Agencja Reutera zauważała, że każda zbyt radykalna propozycja Komisji Europejskiej jest narażona na ryzyko zablokowania przez państwa członkowskie.

"Musi być gwarancja, że system działa"

Komisja Europejska zaniepokojona reformami sądownictwa w Rumunii Komisja... czytaj dalej » Komisja chce precyzyjnie zdefiniować, jakie są niezbędne warunki do uznania, że w danym państwie jest funkcjonujący wymiar sprawiedliwości i przestrzegana praworządność. Jak tłumaczyła Jourova, Komisja chce ustalić "istotne warunki wstępne" dostępu do środków unijnych.



- Nie mówimy o "warunkowości", ale o definicji, że kraj członkowski powinien mieć funkcjonujący system wymiaru sprawiedliwości. Sądzę, że to logiczne. Z mojego, prawnego punktu widzenia już mamy taki warunek, bo przestrzeganie praworządności jest już zapisane w art. 2 traktatu - zaznaczyła. - To w pełni obowiązuje w powiązaniu z wszystkimi funduszami, jakie mamy - dodała.



Komisarz przyznała, że rozumie obawy, jakie wiążą się z tym zagadnieniem, dlatego bardzo poważnie bierze sprawę opracowania definicji, która ma być bardzo precyzyjna i jasna.



Jourowa nie chciała mówić o szczegółach rozwiązań wskazując, że to dopiero początek debaty. - Mówimy teraz o zasadzie, że musi być gwarancja, że system działa, jeśli pieniądze mają iść do państwa członkowskiego UE. Musi być gwarancja, że kraj nie stosuje czegoś, co określam zasadą "zwycięzca bierze wszystko", bo chcemy, żeby we wszystkich krajach członkowskich była równowaga władz. O tym jest cała dyskusja dotycząca praworządności - powiedziała komisarz.

Oettinger: ten temat będzie intensywnie dyskutowany

Na początku stycznia kolegium komisarzy przeprowadziło pierwszą debatę orientacyjną na temat wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku. Jednym z jej elementów była kwestia ewentualnego powiązania dostępu do środków z unijnej kasy ze spełnianiem warunków dotyczących praworządności.

Szef MSZ spotkał się z Fransem Timmermansem Minister spraw... czytaj dalej » - Albo kwestia praworządności będzie częścią naszych wartości europejskich (...) i będzie warunkiem zatwierdzenia środków budżetowych, albo praworządność może oznaczać dodatkowe środki - tłumaczył wówczas rozważane scenariusze komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger.

Jak zaznaczył, Komisja chce dać jasną odpowiedź w tej kwestii w maju, gdy będzie przedstawiała propozycję legislacyjną w sprawie wieloletnich ram finansowych.

- Do przyjęcia wieloletniego budżetu potrzeba jednak jednomyślności (...), dlatego wydaje mi się, że ten temat będzie intensywnie dyskutowany w Radzie Europejskiej - oświadczył komisarz.