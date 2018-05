Blokowali wycinkę Puszczy Białowieskiej. Zostali uniewinnieni

Foto: tvn24 Video: tvn24

Ekolodzy przeciwko wycince |materiał archiwalny

Przed Sądem Rejonowym w Hajnówce toczy się proces ekologów, którzy protestowali w Puszczy Białowieskiej. We wtorek na ławie oskarżonych zasiądzie dziesięciu ekologów, którzy protestowali 8 czerwca w Czelwonce niedaleko Białowieży. Był to jeden z największych do tej pory protestów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej.

»