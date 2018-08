15-latek skoczył na główkę przy falochronie. Unosił się nieprzytomny na wodzie





Nastolatek skoczył z falochronu do wody i stracił przytomność. Udało się go uratować, ale trafił do szpitala z urazem kręgosłupa.

W czwartek późnym popołudniem w Unieściu koło Mielna 15-latek skoczył z falochronu do wody poza strzeżonym kąpieliskiem. Uderzył głową o dno i stracił przytomność.

Kolejny dzień poszukiwań rodzeństwa, które zniknęło w Bałtyku W piątek rano... czytaj dalej » - Ratownicy odnaleźli go unoszącego się plecami do powierzchni wody. Wydobyli go na brzeg i podjęli akcję reanimacyjną – informuje Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR. Po chwili udało się przywrócić oddech i krążenie, a po kolejnych kilku minutach wróciła mu świadomość.

Helikopterem do szpitala

Nastolatka w kołnierzu ortopedycznym do szpitala w Koszalinie zabrał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podaje Radio Szczecin, rodzice 15-latka byli w momencie zdarzenia na plaży.

Kurylczyk przypomina o zakazie wchodzenia, a tym bardziej skakania z falochronów. – Ten przypadek pokazuje, jak może się skończyć taka przygoda – mówi.

We wtorek przy falochronie w Darłówku morze porwało trójkę rodzeństwa, które przyjechało nad morze na wakacje. Jednego chłopca wyciągnięto na brzeg, ale zmarł po kilku godzinach. Jego brata i siostry wciąż nie odnaleziono.

