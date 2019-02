Próby pocisków balistycznych Iranu. Rzadkie oświadczenie Unii

Video: Reuters TV

Iran wystrzelił satelitę, nie osiągnął zamierzonej orbity

15.01 | Władze Iranu poinformowały we wtorek o wystrzeleniu satelity, który jednak nie zdołał osiągnąć zamierzonej orbity. USA ostrzegały Iran, by nie odpalał rakiet, gdyż ich zdaniem jest to naruszenie rezolucji RB ONZ dotyczącej irańskiego programu balistycznego.

