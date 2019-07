Uzyskała nominację, ale nie stanowisko. Co czeka Ursulę von der Leyen?

Foto: EPA/MICHAEL KAPPELER Video: tvn24

Morawiecki: nie będą to łatwe rozmowy

02.07 | - Nie będą to łatwe rozmowy, ale wierzę, że dzisiaj dokonamy bardzo znaczącego postępu - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. O godzinie 11 wznowiony zostanie szczyt Unii Europejskiej w Brukseli, który w poniedziałek znalazł się w poważnym impasie. Unijni przywódcy nie zdołali dojść do porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we Wspólnocie. Największy spór toczy się o stanowisko szefa Komisji Europejskiej, a dokładnie o kandydaturę Fransa Timmermansa.

