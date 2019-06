"Wielka skala" przemocy i wirus ebola. Setki tysięcy uciekają

Ponad 300 tysięcy osób uciekło od początku czerwca przed przemocą na tle etnicznym z północnego wschodu Demokratycznej Republiki Konga - przekazało we wtorek Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców.

Chcieli pochować wodza na terytorium innego plemienia. Zginęło blisko 900 osób Co najmniej 890... czytaj dalej » W związku z "wielką skalą" przemocy rosną obawy, że kolejni mieszkańcy DRK będą próbowali przekraczać jezioro Alberta i uciec do Ugandy - poinformował rzecznik UNHCR Babar Baloch. Ruch migracyjny dotyczy prowincji Ituri, w której znajduje się ognisko epidemii wirusa Ebola.



W starciach na północy DRK w ubiegłym tygodniu zginęło - według lokalnych władz - 181 osób. Dochodzi do nich pomiędzy grupami ludności zajmującymi się rolnictwem i hodowlą.



Od początku sierpnia ubiegłego roku wskutek epidemii eboli w DRK zmarło ok. 1400 osób. Oznacza to, że jest to drugi pod względem śmiertelności wybuch tej choroby. Najbardziej tragiczna była epidemia w Afryce Zachodniej w latach 2013-16, wskutek której zmarło ponad 11 tys. osób.



W ubiegłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i ministerstwo zdrowia Ugandy poinformowały o pierwszym przypadku eboli w tym kraju, a następnie o pierwszych zgonach. Choroba została przeniesiona z Demokratycznej Republiki Konga.

Źródło: Google Maps Kongo zmaga się z przemocą nieustannie