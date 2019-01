Korytarz "aye" i korytarz "no". Tak wygląda tradycyjne głosowanie w brytyjskiej Izbie Gmin

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przy okazji brytyjscy parlamentarzyści pokazali na zdjęciach, jak w praktyce wygląda oddawanie głosów w Izbie Gmin.

Przeciwko proponowanemu projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej we wtorek zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów). To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. "Kompletne upokorzenie", "historyczna porażka". Prasa bez litości Dotkliwa porażka... czytaj dalej »

Tradycyjne głosowanie

Głosowanie w niższej izbie brytyjskiego parlamentu, inaczej niż w większości państw, w tym Polsce, nie odbywa się jednak elektronicznie, ale zgodnie z dawną tradycją. Jej kulisy członkowie Izby Gmin pokazali przy tej okazji na zdjęciach w mediach społecznościowych.

Po zakończeniu debaty w Izbie Gmin zarządzane jest w pierwszej kolejności głosowanie głosowe. Spiker Izby, pełniący podobną rolę jak marszałek w polskim Sejmie, odczytuje przedmiot głosowania, po czym parlamentarzyści odpowiadają mu głośnymi okrzykami "aye!" - jeżeli wyrażają poparcie, lub "no!" - jeżeli są przeciwko.

Wynik tak przeprowadzonego głosowania ogłasza, zgodnie ze swoją oceną, spiker. Jeżeli jednak nie jest on pewien wyniku, którykolwiek z posłów zakwestionuje ogłoszony przez niego werdykt, lub niezbędna jest kwalifikowana większość głosów, przeprowadzane jest powtórne głosowanie znane jako "podział" (division) lub "podział izby" (division of the house).

Źródło: Bill Esterson/Twitter Tradycyjne głosowanie w Izbie Gmin poprzez "podział"

"Podział" polega na tym, że wszyscy głosujący rozchodzą się do dwóch odchodzących od Izby Gmin bocznych korytarzy, zwanych "korytarzem aye" i "korytarzem no". Wejście do wybranego korytarza oznacza oddanie odpowiedniego głosu, a imiona wszystkich wchodzących są ręcznie notowane. Jeżeli któryś z posłów chce wstrzymać się od głosu, może wejść najpierw do jednego, a następnie do drugiego z korytarzy, oddając tym samym dwa, sprzeczne głosy.

Źródło: Bill Esterson/Twitter Tłum członków Izby Gmin w "korytarzu no"

Na koniec liczbę głosów zebraną w każdym z korytarzy ogłasza po dwóch wyznaczonych do tego parlamentarzystów.

Źródło: Bill Esterson/Twitter Tłum członków Izby Gmin w "korytarzu no"

Odrzucone porozumienie

Po odrzuceniu we wtorek rządowego porozumienia, zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu zmianą proceduralną, May będzie musiała przedstawić plany dotyczące następnych kroków w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, czyli najpóźniej w poniedziałek. Najprawdopodobniej zrobi to znacznie wcześniej.

Wśród możliwych scenariuszy są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatów lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Źródło: PAP/Reuters Scenariusze brexitu