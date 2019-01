Największa umowa od lat 60. Francja i Niemcy zacieśniają współpracę





Niemiecko-francuska odpowiedź na wzrost populizmu w Europie. Największe kraje na kontynencie podpiszą największą dwustronną umowę o współpracy od lat 60-tych. Współpraca wojska i służb bezpieczeństwa to tylko jeden z jej elementów. Ma powstać też wspólna sieć energetyczna na granicy i połączone działania dyplomatyczne.

Macron od dawna promuje wizję bardziej zintegrowanej strefy euro, włącznie ze wspólnym budżetem. Przed nadchodzącymi w maju 2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego prezydent Francji wezwał prounijne siły do poczynienia konkretnych politycznych kroków w dążeniu do odparcia antyimigranckich partii nacjonalistycznych w szeregu państw członkowskich. Wcześniej Macron razem z Merkel i prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem złożyli wieńce w Centralnym Miejscu Pamięci Republiki Federalnej Niemiec w budynku Nowego Odwachu przy alei Unter den Linden.

Niemiecko-francuska odpowiedź na wzrost populizmu w Europie

Zacieśnienie relacji to niemiecko-francuska odpowiedź na wzrost populizmu w Europie. Berlin i Paryż podpiszą największą dwustronną umowę o współpracy od lat 60. ["Polska i Świat"]

Unia nie chce integracji, więc Niemcy i Francja będą integrować się same - to główny wniosek z doniesień o planowanej nowej umowie o współpracy między krajami.

"The Times": 22 stycznia Niemcy i Francja podpiszą dwustronny traktat Rządy Francji i... czytaj dalej » - Francja i Niemcy to będzie około połowy PKB strefy euro i jest to w pewnym sensie odnowienie początków Unii Europejskiej, kiedy to przez 40 lat Francja i Niemcy stanowiły motor integracji - zwrócił uwagę Marek Grela, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej.

"Objaw desperacji" ze strony Niemiec i Francji

Według doniesień agencji Reutera, której korespondenci widzieli fragmenty dokumentu oraz brytyjskiej gazety "The Times", porozumienie doprowadzi m.in. do powstania wspólnego frontu dyplomacji w Unii Europejskiej, lobbowania za przyznaniem Niemcom stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, uczestnictwa niemieckich i francuskich urzędników w posiedzeniach obu rządów.

Powstanie również wspólna sieć dystrybucji wody i energii na granicy państw, a także dojdzie do koordynacji transportu publicznego i sieci szpitali.

Kolejnym efektem zacieśnienia współpracy będzie to, że Francja i Niemcy powołają radę ekspertów, która będzie koordynować ich politykę gospodarczą.

"Pakt między mastifami Europy". Zagraniczne media o wizycie Salviniego Matteo Salvini... czytaj dalej » - Niewątpliwie jest to objaw desperacji ze strony tych dwóch państw, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Unia Europejska oparta jest o konsultacyjny sposób podejmowania decyzji w oczekiwaniu na to, że wszyscy się zgodzą, co okazuje się coraz bardziej niefunkcjonalne - ocenił Michał Broniatowski, szef redakcji "Politico" w Polsce.

"Oś wokół państw niezadowolonych z procesu integracji"

Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że umowa jest dowodem na niepowodzenie kanclerz Angeli Merkel w jej staraniach o zacieśnienie współpracy w ramach Unii Europejskiej.

- Pani kanclerz chciała, aby Unia jako taka była mocna i coraz bardziej federalistyczna. Tak naprawdę to jest przekreślenie czy mocne ograniczenie tych planów - powiedział Czarnecki.

Opozycję niepokoi to, że kiedy główne państwa Unii ogłaszają zwiększenie integracji na własną rękę, Polska dogaduje się z populistami z Włoch czy Węgier.

- Szczególnie na południu Europy, a też ostatnio teraz w Warszawie buduje się oś, jak nazywają ją inicjatorzy, wokół państw niezadowolonych z procesu integracji, państw, które chciałyby rozluźnić więzy europejskie. I to jest dzisiaj wybór, między innymi dla kraju takiego jak Polska, po której stronie się opowiedzieć - powiedział Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej.

Niemcy i Francja chcą udowodnić, że odpowiedzią na wyzwania współczesności są wspólne wartości i więcej współpracy, a nie mniej. Ich umowa zostanie podpisana w Akwizgranie 22 stycznia.