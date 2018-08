Zdemolował zakład porcelany, bo nie dostał pensji w piątek. "Bal dopiero się zaczyna"





21-letni obywatel Ukrainy zdemolował zakład produkujący porcelanę we wtorek, bo, jak wyjaśnił policjantom, w piątek miała być wypłata i nie dostał. - Bal dopiero się zaczyna - miał dodać. Sąd nakazał sprawcy pokryć straty. Wynoszą 25 tysięcy złotych.

21 sierpnia policja została wezwana do zakładu produkującego porcelanę w Tarnowskich Górach. Zakład był zdemolowany, policjanci zastali powybijane szyby w oknach, zniszczone komputery i drukarki, porozbijane ceramiczne figurki oraz 21-latka, który miał tego wszystkiego dokonać w pojedynkę.

- Bal dopiero się zaczyna - miał powiedzieć policjantom mężczyzna.

Właścicielka zakładu poskarżyła się stróżom prawa, że także groził jej śmiercią.

- Gdyby nie interwencja policjantów, zniszczyłby więcej. Próbował również zniszczyć radiowóz. Siedząc w środku, kopał po drzwiach. Policjanci musieli go obezwładnić - relacjonuje Damian Ciecierski, rzecznik policji w Tarnowskich Górach.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i kierowania gróźb karalnych. Poddał się dobrowolnie karze, sąd skazał go na rok więzienia w zawieszeniu i nakazał pokryć straty - mówi Ciecierski

"Bal" będzie kosztował jedynego uczestnika 25 tysięcy złotych.

Pracował nie tam, gdzie miał

21-latek był trzeźwy, gdy - jak czytamy w policyjnym komunikacie - "wpadł w szał". Wyjaśnił policji, że rozzłościł się o wynagrodzenie. - Powiedział, że wypłata miała być w piątek i nie otrzymał jej - mówi Ciecierski. Bez snu, niesprawnymi autami, tysiące kilometrów. Ukraińcy w polskich firmach przewozowych Są zmuszani do... czytaj dalej »

Ze słów mężczyzny wynika, że pracował na akord, to znaczy zarabiał tyle, ile wykonał. Po wyroku sądu policja przekazała 21-latka śląskiego oddziału Straży Granicznej, ponieważ jest obywatelem Ukrainy.

Wiadomo, że przyjechał do Polski od sierpniu ubiegłego roku.

- Prowadzone jest postępowanie w kierunku wydania decyzji o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do kraju, ponieważ ten obywatel Ukrainy przebywał w Polsce w celu niezgodnym z deklarowanym - mówi Maciej Nowak, rzecznik śląskiego oddziału Straży Granicznej.

- Ubiegał się na Ukrainie o wizę na podstawie oświadczenia, że podejmie pracę w konkretnej firmie i nie pracował tam, tylko gdzie indziej - wyjaśnia Nowak.

Rzecznik dodaje, że to nie pierwsza tego typu sytuacja w Polsce, że cudzoziemcy nie pracują w przedsiębiorstwach, od których oświadczenia o gwarancji zatrudnienia przedstawiają, starając się o wizę.

Co na to inspekcja pracy

Zapytaliśmy, czy powiadomiona zostanie Państwowa Inspekcja Pracy, by sprawdziła firmę, od której 21-latek miał oświadczenie oraz zakład, w którym ostatecznie pracował, czy miał umowę o pracę.

- Z pewnością policja to zrobiła - powiedział Nowak ze straży granicznej. Tymczasem policja była przekonana, że to zadanie straży. Nowak: decyzje o tym zapadną po weekendzie.

- Straż graniczna ma kompetencje do kontroli legalności pracy, ale tylko my możemy sprawdzić warunki zatrudnienia. Jeśli straż uznałaby to za konieczne, z pewnością by nas powiadomiła - mówi nadinspektor Dariusz Natkaniec z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. - Zgłoszenie pracownika, że nie dostał wypłaty w terminie, tak jak było w tym przypadku, jest dla nas wystarczającą przesłanką do kontroli zakładu. Nie wiadomo, czy ten pracownik miał zagwarantowaną w umowie wypłatę w piątek, czy też umówił się na taki termin z pracodawcą, bo musiał wyjechać do kraju. Cudzoziemcy niestety pracują pod presją dokumentów pobytu.

- Traktuję tę rozmowę jako zgłoszenie i sprawdzimy tę sytuację - dodał Natkaniec.

