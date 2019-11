"Zełenski zwrócił uwagę na konieczność przekazania broni, sprzętu i dokumentacji z okrętów"

Video: tvn24

Adamski: odpowiedzialność leży po stronie Rosji bez wątpienia

27.11 | - Odpowiedzialność leży po stronie Rosji bez wątpienia, natomiast w stosunku do tego co działo się latem 2014 roku to jest po prostu incydent - powiedział dr Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia komentując sytuację na Morzu Azowskim we „Wstajesz i Wiesz”

»