Ukraina zaniepokojona rozwiązaniem traktatu. Chce "wzmocnić dialog z NATO"

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Bieniek: wypowiedzenie układu INF nakręca nowy wyścig zbrojeń

- Źle się stało, że strony dzisiaj wypowiedziały ten układ, gdyż to nakręca tak jakby kolejny wyścig zbrojeń - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. Odniósł się w ten sposób do faktu, że Stany Zjednoczone wycofują się z traktatu INF. - To są Stany Zjednoczone, które zaczynają wiązać problem porozumień o ograniczeniu tego rodzaju rakiet i broni jądrowej z Chinami - ocenił Jan Maria Nowak, były ambasador Polski przy NATO i profesor Uczelni Vistula. Jego zdaniem też - z punktu widzenia polskiego to jest jeszcze odległy temat.

