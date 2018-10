Ukraina wyrzuca węgierskiego konsula. Budapeszt odpowiada





MSZ Ukrainy uznało w czwartek konsula Węgier w Berehowem w ukraińskim obwodzie zakarpackim za persona non grata za wydawanie obywatelom Ukrainy węgierskich paszportów w tym regionie. W odpowiedzi Budapeszt wyrzucił ukraińskiego konsula.

Węgrzy powołali pełnomocnika do spraw ukraińskiego Zakarpacia. Ostra reakcja Kijowa Władze Ukrainy... czytaj dalej » "Uważamy obywateli Ukrainy pochodzenia węgierskiego za czynnik jednoczący w relacjach między dwoma państwami i apelujemy o to samo do naszych węgierskich partnerów" – oświadczyła ukraińska dyplomacja.



MSZ wyjaśniło, że konsul z Berehowego naruszył konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 roku i poinformowało ambasadora, że konsul ma opuścić terytorium Ukrainy w ciągu 72 godzin.



"Liczymy, że strona węgierska będzie powstrzymywała się w przyszłości przed jakimikolwiek nieprzyjaznymi krokami w stosunku do Ukrainy, a jej urzędnicy będą powstrzymywali się przed łamaniem ukraińskiego prawa" – ogłoszono w komunikacie.



Wcześniej szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin uprzedzał, że jeśli Budapeszt nie odwoła konsula, Kijów usunie go z tej placówki.

Zakarpacie graniczy między innymi z Węgrami

"Rozdawanie" obywatelstwa

Orban korzysta ze słabości Ukrainy. Żąda autonomii dla zakarpackich Węgrów Węgrzy, którzy... czytaj dalej » Konflikt związany z wydawaniem paszportów mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim na zachodzie Ukrainy wybuchł po publikacji w mediach nagrania wideo, który to dokumentuje. Zostało one wykonane w konsulacie węgierskim w mieście Berehowe. Jego pracownicy proszą na nim nowych posiadaczy paszportów, by ukrywali fakt uzyskania drugiego obywatelstwa przed władzami ukraińskimi.

Formalnie władze Ukrainy uznają tylko jedno obywatelstwo i nie tolerują posiadania dwóch paszportów.

Problem "rozdawania" obywatelstwa omawiany był w zeszłym tygodniu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Węgier, Pawła Klimkina i Petera Szijjarto, w kuluarach 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Po rozmowie Klimkin oświadczył, że porozumienia nie osiągnięto.



Dialog na ten temat utrudnia ukraińsko-węgierski spór o nową ustawę oświatową, przyjętą przez parlament w Kijowie w 2017 roku. Według Budapesztu narusza ona prawa mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu, gdyż ogranicza nauczanie w języku ojczystym. Z powodu sporu Węgry blokują między innymi posiedzenia Komisji NATO-Ukraina.