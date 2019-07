Pocisk do granatnika wybuchł na placu zabaw. Ranne dzieci

Sześcioro dzieci zostało rannych w wyniku wybuchu pocisku do granatnika w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie. Dzieci znalazły pocisk na wysypisku śmieci.

Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem we wsi Paszena Bałka w pobliżu miasta Dnipro (dawny Dniepropietrowsk) w południowo-środkowej części Ukrainy.

Dzieci bawiły się pociskiem

Ukraińskie media podały najpierw, że dzieci bawiły się na placu zabaw "nieznanym przedmiotem, który wybuchł".

Później policja poinformowała, że tym, co eksplodowało, był pocisk do granatnika. "Pierwsze działania śledczych mają za zadanie ustalić, skąd to się wzięło u dzieci" - napisała na portalu społecznościowym rzeczniczka obwodowej policji, Hanna Starczewska, cytowana przez portal Radia Swoboda.

Funkcjonariusze odwiedzili poszkodowane dzieci w szpitalu. Opowiedziały one, że znalazły pocisk na wiejskim wysypisku śmieci.

W wyniku eksplozji rannych zostało sześcioro dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Stan dwóch z nich, pięciolatka i szesnastolatka, lekarze określają jako ciężki. Ich życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.