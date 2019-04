Komik wciąż faworytem na Ukrainie. Sondaż daje mu dużą przewagę

Foto: EPA/STEPAN FRANKO/PAP Video: Reuters

Poroszenko: bycie prezydentem to nie gra

4.04 | Debaty to nie show na stadionie. Debaty to poważna dyskusja o strategii rozwoju kraju, wartościach, historycznym wektorze, priorytetach - powiedział Petro Poroszenko w odpowiedzi na wezwanie jego kontrkandydata Wołodymyra Zełenskiego do debaty na stadionie. Ostatecznie obecny prezydent przystał jednak to te propozycję.

»