Tom Cruise w Kijowie. "Ta misja jest możliwa!"

Amerykański aktor Tom Cruise przyleciał w poniedziałek do Kijowa na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Obydwaj rozmawiali o kinie i możliwościach kręcenia filmów na Ukrainie - podała administracja ukraińskiego prezydenta.

"Z radością witam w Kijowie aktora, reżysera i po prostu utalentowanego człowieka - Toma Cruise'a. Zaprosiłem go na Ukrainę, by na własne oczy zobaczył, ile ciekawych miejsc do tworzenia kina jest w naszym niesamowitym kraju: nowoczesne miejskie pejzaże, stare miasto, pozostałości radzieckiej przeszłości, ciche i przytulne chutory, fantastyczne malownicze krajobrazy" - napisał we wtorek na Facebooku Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy spotkał się z aktorem w poniedziałek. Strona prezydenta podała, że Cruise jest "zainteresowany lokalizacjami na Ukrainie do kręcenia jednego ze swoich nowych projektów filmowych".

Ulgi dla zagranicznych filmowców

W rozmowie z Cruisem Zełenski przypomniał o ustawie dotyczącej ulg finansowych dla zagranicznych filmowców na Ukrainie, którą we wrześniu uchwalił parlament w Kijowie.

"Mam nadzieję, że ustawa o ulgach dla zagranicznych filmowców, ostatnio zatwierdzona przez parlament, naprawdę otworzy drzwi dla Ukrainy do kina światowego. Jestem pewien, że ta misja jest możliwa!" - podkreślił Zełenski, nawiązując do tytułu serii filmów "Mission: Impossible", w których główną rolę zagrał Tom Cruise.