Ukraina szykuje się do wymiany aresztowanych w Rosji reżysera Ołeha Sencowa i dziennikarza Romana Suszczenki za dwóch żołnierzy rosyjskich, którzy zdezerterowali z ukraińskiej armii na Krymie, Ołeksandra Baranowa i Maksyma Odincowa.

Informację tę przekazało w piątek biuro ukraińskiego rzecznika praw człowieka stacji telewizyjnej Priamyj.

Dezerterzy, reżyser i dziennikarz

"Ukraina przygotowuje się do wymiany więźniów politycznych Sencowa i Suszczenki na krymskich dezerterów Baranowa i Odincowa, skazanych na Ukrainie na 13 i 14 lat więzienia" - przekazało biuro.

Baranow i Odincow usłyszeli wyroki pozbawienia wolności 6 i 8 lutego. Ukraińskie władze ujęły ich w listopadzie 2014 roku, gdy stawili się w punkcie kontrolnym Czonhar na północno-wschodnim wyjeździe z zajętego przez Rosjan Krymu.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) informowała wówczas, że przeszli oni na stronę ukraińską granicy administracyjnej z Krymem, by odebrać od kuriera dokumenty świadczące o zakończeniu szkoły wyższej na Ukrainie.

Roman Suszczenko, korespondent agencji Ukrinform we Francji, został zatrzymany w Rosji we wrześniu 2016 roku, gdy podczas urlopu przyjechał do Moskwy w odwiedziny do krewnych. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Rosji uznała, że jest on funkcjonariuszem ukraińskiego wywiadu wojskowego w stopniu pułkownika i oskarżyła go o szpiegostwo. W Kijowie zarzuty wobec Suszczenki uznano za absurdalne.

Pochodzący z Krymu ukraiński reżyser Ołeh Sencow aresztowany został w Symferopolu i przewieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku Sencow został skazany na 20 lat kolonii karnej za domniemane przygotowywanie zamachów terrorystycznych na zaanektowanym Krymie. Reżyser odrzuca te oskarżenia.

Źródło: EASTNEWS Reżyser Ołeh Sencow