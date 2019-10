Protesty i strzały ostrzegawcze na Ukrainie

Video: Mateusz Szmelter / tvn24.pl

"Nie przewiduję żadnej brzydkiej umowy z Putinem nad głowami...

Na razie i generalnie nie przewiduję żadnej brzydkiej umowy z Putinem nad głowami Ukraińców. Pan był tak grzeczny, że pan mnie jeszcze nie zapytał o rozmowę telefoniczną Trumpa i Zełenskiego, ale administracja Trumpa jest konsekwentna wobec Ukrainy. Co do Donalda Trumpa jako osoby, co on zrobi i czego zechce, trudno mi powiedzieć. Ale polityka amerykańska jest konsekwentna - mówi tvn24.pl ambasador Daniel Fried.

»