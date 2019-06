Kradzież furgonetki i chemikalia w rzece. Uspokaja premier Ukrainy

Do zdarzenia doszło w obwodzie winnickim

"Nie ma zagrożenia dla ludzi po wylaniu się środków chemicznych do rzeki Roś" - zapewnił w poniedziałek premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej w obwodzie winnickim w środkowej części kraju. Do rzeki wpadł samochód, w którym złodzieje przewozili kradzione środki chwastobójcze i grzybobójcze.