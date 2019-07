Ukraina wybiera parlament

Na rynku hurtowym w Broniszach oferowanych jest coraz więcej warzyw gruntowych z tegorocznych zbiorów, mimo to są one nadal drogie - informuje ekspert Maciej Kmera. W stosunku do ubiegłego roku najbardziej podrożały: rzodkiewki, ogórki szklarniowe, fasolka szparagowa oraz ziemniaki. czytaj dalej »