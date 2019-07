Prokuratura zwróciła się "o nałożenie aresztu na mienie Juszczenki"

Video: tvn24

Tłumy zwiedzają posiadłość Janukowycza. "Pieniędzy nie ma, a...

23.02 | - To duży szok. Za nasze podatki wybudować taki duży pałac dla jednego człowieka - mówią Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć luksusową willę obalonego prezydenta Wiktora Janukowycza pod Kijowem. Tzw. Meżyhiria, jeden z najlepiej strzeżonych dotąd obiektów w państwie, od soboty jest otwarty dla ludzi. Do posiadłości prezydenta ściągają tłumy. Drogi dojazdowe do rezydencji są zakorkowane. - Nie było pieniędzy i nadal nie ma, a on sobie nie żałował - mówią odwiedzający. Padają pierwsze pomysły, co zrobić z ogromną rezydencją: - Myślę, że tutaj może być sanatorium, budynek można też przeznaczyć dla dzieci - mówi jeden ze zwiedzających.

»