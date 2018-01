Foto: president.gov.ua Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

15.12.2017 | "Dyskusje w rosyjskiej telewizji dotyczą...

- Jak się obserwuje dyskusje w rosyjskiej telewizji, to one dotyczą głównie jednego tematu - Ukrainy. Nie spotkałem się z programem dotyczącym spraw wewnętrznych Rosji - mówił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Andrzej Załucki, były ambasador Polski w Moskwie. - Ludzie nie czytają tam gazet - podkreślił, dodając, że państwowa telewizja dla wielu Rosjan jest jedynym źródłem wielu informacji. - Te materiały robi się trochę pod Ukraińców- podkreślił drugi gość programu, Marcin Święcicki (PO). - Przekonuje się, że władze w Kijowie to jacyś faszyści i banda skorumpowanych oligarchów. To ma jakiś oddźwięk - zaznaczył poseł.

»