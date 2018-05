"Cena za agresję Kremla powinna wzrastać". Ukraina dostała broń z USA

Video: tvn24

26.02 | Anne Applebaum odniosła się do napiętych stosunków polsko-ukraińskich. - To są dwa kraje, które były albo pod wpływem nazistowskim albo sowieckim. Oba wiedzą co to znaczy terror i głód i horror wojny. Razem są w stanie zbudować coś naprawdę ważnego, czyli sojusz przeciwko putinizacji Europy, sojusz proeuropejski. Dlaczego nie robimy tego - mówiła dziennikarka.

