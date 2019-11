Były mer separatystycznego miasta ujawnił się jako szpieg

W drodze powrotnej z Tokio do Rzymu samolot z papieżem Franciszkiem przeleci we wtorek między innymi nad terytorium Polski. Zgodnie z tradycją, papież wysyła telegramy do przywódców wszystkich państw, nad którymi leci. Depeszę od Franciszka dostanie więc także prezydent Andrzej Duda. zobacz więcej »