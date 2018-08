Ambasada USA zaniepokojona "znikaniem" Tatarów na Krymie

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Olechowski: Za zamieszki na Ukrainie winiłbym Janukowycza

01.12 | - Nieszczerość intencji prezydenta Janukowycza jest uderzająca. Jego bym winił za to, co się dzieje - powiedział w "Faktach po Faktach" Andrzej Olechowski. Zdaniem byłego szefa polskiej dyplomacji na Ukrainie zwyciężyła polityka "wielowektorowości", stąd ostateczna decyzja by jednak nie podpisywać umowy stowarzyszeniowej z UE.

