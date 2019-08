Ukradła ketchup, ten przyniósł jej pecha

Ukradła ketchup z restauracji. Oddała z nawiązką, bo uznała, że to przyczyna jej nieszczęść

Foto: CNN | Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019]

Pewna kobieta ukradła butelkę ketchupu z jednej z restauracji w stanie New Jersey w USA. Od tego czasu przytrafiło się jej kilka przykrych incydentów. Dlatego, przestraszona i dręczona wyrzutami sumienia, grzecznie przeprosiła i oddała to, co ukradła. Tłumacząc swoje zachowanie, przekazała restauracji list. Szuka jej też producent ketchupu, który chce jej pomóc.