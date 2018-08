Policjant ostrzelał taksówkę w czasie demonstracji. "Ranił sześć osób, jedna zmarła"

Ile zapłacę za bilety, co zjeść na miejscu. Wszystko o...

20.08 | Planujesz wycieczkę do Ugandy? Jak wskazuje Jakub Porada, za bilet lotniczy do tego kraju trzeba zapłacić 3004 złote w jedną stronę. Do tego trzeba doliczyć transport busem z lotniska, który sięga 40 złotych. Doba w motelu wraz ze śniadaniem kosztuje tymczasem 36 złotych. Jeżeli chcemy skorzystać z oferty biura podróżniczego, musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 8168 złotych za dziewięciodniową wycieczkę. Ze specjałów ugandyjskiej kuchni warto spróbować matoke, czyli papki z zielonych bananów z kurczakiem i ryżem. Ciekawą propozycją może być ponadto rolex, jajko i warzywa w naleśniku

