Odwrócili się plecami podczas "Ody do radości". Pierwsza sesja europarlamentu

Deputowani eurosceptycznej Partii Brexitu odwrócili się plecami do prezydium Parlamentu Europejskiego w trakcie odgrywania hymnu Unii Europejskiej. Stało się to we wtorek podczas pierwszej sesji plenarnej nowego europarlamentu w Strasburgu. Na zdjęciach widać także dwoje polskich europosłów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy początkowo nie podnieśli się z miejsc, gdy zabrzmiała "Oda do radości".

Podczas inauguracyjnej sesji nowego, wybranego w maju Parlamentu Europejskiego, swój stosunek do unijnych instytucji wyrazili przedstawiciele brytyjskiej Partii Brexitu. Eurodeputowani z tego ugrupowania odwrócili się tyłem do prezydium PE w czasie odgrywania "Ody do radości", hymnu Unii Europejskiej.

Eurosceptyczna Partia Brexitu Nigela Farage'a zwyciężyła w brytyjskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, uzyskując 29 na 73 przypadające temu krajowi mandaty. Wysłała do Brukseli jedną z największych delegacji partyjnych w Europie, równą liczebnością z niemieckim blokiem CDU/CSU.

Utworzone w 2019 roku ugrupowanie uzyskało w skali kraju 31,6 proc. głosów - o 5 punktów procentowych więcej niż Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), na której czele Farage triumfował przed pięcioma laty.

Siedzieli, potem wstali

Na nagraniach i zdjęciach z pierwszego posiedzenia nowego Parlamentu Europejskiego widać dwoje polskich deputowanych z Prawa i Sprawiedliwości, którzy na początku odgrywania "Ody do radości" nie podnieśli się z miejsc. To były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witold Waszyczkowski oraz była minister edukacji Anna Zalewska. Na późniejszych zdjęciach widać, że oboje potem wstali.

Jak przekazał korespondent TVN24 Michał Tracz, na siedząco słuchali hymnu deputowani ze Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Na zdjęciach widać też, że tyłem do prezydium na kilka chwil odwrócił się Jacek Saryusz-Wolski z PiS. Uczynił to, by zrobić zdjęcie.

Źródło: EBS, tvn24.pl Witold Waszczykowski, Anna Zalewska i Jacek Saryusz-Wolski podczas odgrywania hymnu Unii Europejskiej Źródło: EPA/PATRICK SEEGER Najpierw siedzieli, później wstali. Witold Waszczykowski i Anna Zalewska podczas inauguracji PE

Zaprzysiężenie europosłów i wybór stanowisk w PE

We wtorek w Strasburgu odbyła się pierwsza sesja plenarna oraz, jak relacjonował korespondent TVN24, krótka uroczystość zaprzysiężenia deputowanych do Parlamentu Europejskiego.

Szef Parlamentu Europejskiego, jak i 14 wiceprzewodniczących mają zostać wybrani w środę. Jak poinformowały służby prasowej PE głosowania te odbędą się nawet jeśli przywódcy Unii Europejskiej nie wybiorą na szczycie w Brukseli przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Służby przekazały, że nie ma możliwości zmian decyzji o głosowaniu w środę 3 lipca nad wyborem szefa PE. Zdecydowano jednak, że termin składania przez kandydatów wniosków o ubieganie się o stanowisko szefa tej instytucji zostanie przedłużony do godz. 22 tego dnia.