Komisarz do spraw "ochrony europejskiego stylu życia". "Naprawdę?"

W Parlamencie Europejskim pojawiły się głosy oburzenia i krytyki, że jeden z nowych wiceszefów Komisji Europejskiej otrzymał zadanie "ochrony naszego europejskiego stylu życia". "Ta Komisja powinna trzymać się z dala od retoryki premiera Węgier Viktora Orbana" - napisał w środę na Twitterze Guy Verhofstadt z grupy Odnowić Europę.

We wtorek przewodnicząca elekt Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła skład swojego kolegium, wskazując jako jednego z ośmiu wiceprzewodniczących Greka Margaritisa Schinasa, byłego głównego rzecznika Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.



Jego obszarowi odpowiedzialności nadano nazwę "Ochrona naszego europejskiego stylu życia". Schinas ma odpowiadać za migrację, bezpieczeństwo, zatrudnienie oraz edukację.

Kpiny i krytyka

Już na wtorkowej konferencji prasowej von der Leyen dziennikarze reagowali kpinami na takie określenie stanowiska. Wkrótce potem pojawiły się zarzuty w tej sprawie ze strony europarlamentarzystów.



"Nowy zespół komisarzy sprawia wrażenie kompetentnego. Nie rozumiem jednak, dlaczego von der Leyen połączyła migrację z "ochroną naszego europejskiego stylu życia". Potrzebujemy rygorystycznych i uczciwych zasad imigracyjnych, ale ta Komisja powinna trzymać się z dala od retoryki (premiera Węgier Viktora) Orbana" - napisał w środę na Twitterze Guy Verhofstadt z grupy Odnowić Europę (Renew Europe).



New team of Commissioners looks competent. But I don’t understand why @vonderleyen has linked migration to “protecting the European way of life”. We need strict & fair immigration rules, but this Commission should stay far away from Orban’s rhetoric! She has to rectify this ASAP. https://t.co/mwzcaAXun5 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) September 11, 2019



Niezrozumienie dla decyzji przyszłej szefowej KE w tej sprawie nie ogranicza się do jednej grupy politycznej. Niezadowolenia nie krył również wiceprzewodniczący Socjalistów i Demokratów (S&D), brytyjski europoseł Claude Moraes.



"Łączenie bezpieczeństwa z migracją. Wrzucanie do tego zatrudnienia i edukacji. Nadanie portfolio nazwy "Ochrona naszego stylu życia". Naprawdę? Czy ktoś się domyśla, jak to może być odbierane?" - napisał na Twitterze były szef komisji ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych PE.



Combining security with migration. Throwing in employment and education. Calling the Portfolio ”Protecting our Way of Life”. Seriously. Any idea how this comes across? https://t.co/vPEPFNHG89 — Claude Moraes (@Claude_Moraes) September 10, 2019



Jeszcze dalej poszedł w krytyce współprzewodniczący Zielonych w PE Philippe Lamberts, który uważa, że ta sprawa to "absolutny skandal". Jak ocenił cytowany przez belgijskiego nadawcę RTBF eurodeputowany, takie podejście oznacza przyjęcie skrajnie prawicowego poglądu, że migracja zagraża "europejskiemu stylowi życia".

"Przewodnicząca zdecydowała się zreorganizować Komisję"

Rzeczniczka KE Mina Andreewa przypominała w środę na konferencji prasowej w Brukseli, że "ochrona europejskiego stylu życia" to jeden z rozdziałów wytycznych politycznych von der Leyen, opublikowanych jeszcze w lipcu.



- Przewodnicząca zdecydowała się zreorganizować Komisję zgodnie z sześcioma tytułami swoich wytycznych politycznych - zaznaczyła Andreewa. Jak dodała, dla nowej szefowej KE europejski styl życia oznacza poszanowanie równości i różnorodności.



Nie wiadomo, czy dla eurodeputowanych, którzy będą przesłuchiwali kandydatów na komisarzy, takie wyjaśnienia będą satysfakcjonujące. W przeszłości PE potrafił doprowadzić do wymiany kandydata na komisarza, jednak w tym przypadku problematyczna jest nie osoba, a przypisany jej zakres odpowiedzialności.

Źródło: Shutterstock Margaritis Schinas