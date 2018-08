Udawała Bułgarkę i przychodziła na widzenia. Sama była poszukiwana





Choć była poszukiwana do odbycia kary więzienia, regularnie pojawiała się w zakładzie karnym na widzenia. Jak się okazało, kobieta posługiwała się fałszywym bułgarskim dowodem osobistym. Teraz już sama siedzi za kratkami.

- W piątek około godziny 13:30 w okolicach więzienia dzielnicowi zauważyli kobietę pasującą do rysopisu poszukiwanej. Wylegitymowali ją - tłumaczy Sandra Chuda z szamotulskiej policji.

Miała bułgarski dowód

Kobieta podawała się za obywatelkę Bułgarii i pokazała policjantom bułgarski dowód osobisty. Dane na dowodzie nie zgadzały się z danymi poszukiwanej, której szukali wronieccy policjanci. Mimo to, kobietę zabrano na komisariat, by zweryfikować jej tożsamość w policyjnym systemie. Tam kryminalny z dzielnicowymi ustalili prawdziwe dane kobiety.

Był poszukiwany po napadzie na bank. Łowcy głów znaleźli go i gotówkę w hotelu Policjanci... czytaj dalej » - Okazało się, że była to 42-letnia mieszkanka województwa pomorskiego, która ukrywała się przed wyrokiem sądu. Kobieta miała do odbycia karę 2 lat więzienia za przywłaszczenie mienia. 42-latka przyznała w końcu, że dowód osobisty którym się posługiwała, był fałszywy - wyjaśnia Chuda.

Policjanci zabezpieczyli podrobiony dokument. Teraz kobieta odpowie przed sądem za wprowadzanie w błąd funkcjonariusza co do swojej tożsamości oraz za posługiwanie się fałszywym dokumentem. Grozi jej za to nawet 5 lat więzienia. Póki co trafiła za kratki, by odsiedzieć wymierzoną jej wcześniej karę 2 lat więzienia.