Nagrali film, by ratować życie nauczycielki

Krwiodawca rekordzista

4.02| Lubi pomagać ludziom, dlatego dzieli się z nimi tym co najcenniejsze. Jacek Schmidt z Żandarmerii Wojskowej od 29 lat jest honorowym krwiodawcą. Do tej pory oddał już 155 litrów krwi. To rekordowa ilość w Europie. - Krew oddaję regularnie. Nauczył mnie tego mój ojciec, który zawsze był dla mnie wzorem. Nie robię tego dla zaszczytów - mówi Schmidt.

