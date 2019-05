Film trafił w swój moment - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 współautor dokumentu "Tylko nie mów nikomu" Tomasz Sekielski. - Myślę, że każdy, kto obejrzał ten film, go przeżył. To jest film, który boli. Mnie ten film boli, jak oglądam. Domyślam się, że dla kogoś, kto nie wie tego wszystkiego, kto nie jest przygotowany na to, co zobaczy, tym bardziej ten film jest wstrząsający. Rozumiem te emocje - dodał.

W sobotę w internecie został opublikowany trwający ponad dwie godziny film dokumentalny Tomasza Sekielskiego i jego brata Marka "Tylko nie mów nikomu" przedstawiający przypadki pedofili w polskim Kościele.

W ponad dwugodzinnym dokumencie znalazły się m.in. wstrząsające wyznania ofiar, które stanęły oko w oko ze swoimi oprawcami. Są także wyznania tych, którzy przyznają się do winy. Kamera towarzyszy skrzywdzonym w podróżach do miejsc, w których - jak opisują w filmie - dochodziło do molestowania.

Film "Tylko nie mów nikomu" obejrzało w ciągu dwóch dni ponad osiem milionów osób.

"Film trafił w swój moment"

- Liczyłem na to, że wiele osób obejrzy ten film, natomiast nie spodziewałem się, że tak szybko i tak dużo - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 jeden z autorów filmu "Tylko nie mów nikomu" Tomasz Sekielski. - Ten film trafił w swój moment - ocenił.

Pytany, czym tłumaczy tak wysoką oglądalność dokumentu, odparł: - Coraz większa liczba publikacji, które się ukazywały w mediach, film "Kler", który zmienił ton dyskusji o tym temacie... Było oczekiwanie na coś takiego.

- Dzisiaj dostałem informację, że w trendach youtubowych w Polsce film jest na pierwszym miejscu, ale jest też trzeci na Islandii, czwarty w Irlandii i trzeci w Norwegii. Na świecie też już jest oglądany. Sam jestem ciekaw, kiedy się zatrzyma ten licznik, bo idzie w górę - powiedział.

"Myślałem, że będzie wyniosłe milczenie Kościoła"

Tomasz Sekielski został poproszony o komentarz do reakcji przedstawicieli hierarchii kościelnej. Już po opublikowaniu filmu prymas Polski abp Wojciech Polak wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że jest głęboko poruszony tym, co zobaczył. "Ogromne cierpienie osób skrzywdzonych budzi ból i wstyd. (...) Przepraszam za każdą ranę zadaną przez ludzi Kościoła" - dodał. Również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oświadczył, że "ze wzruszeniem i smutkiem" obejrzał film.

Sekielski przyznał, że został pozytywnie zaskoczony. - Myślałem, że będzie wyniosłe milczenie, jak zazwyczaj, kiedy Kościół jest konfrontowany z trudnym tematem. Najpierw muszą się zebrać wszyscy biskupi, długo zastanawiają się, co zrobić, po czym wychodzi rzecznik prasowy i czyta komunikat. Myślałem, że będzie tym razem podobnie - mówił gość TVN24. Przypomniał, że wcześniej prymas Polski i przewodniczący Episkopatu odmówili udziału w filmie.

- Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Uważam, że to ważne słowa - podkreślił Sekielski.

"To jest film, który boli. Mnie ten film boli"

- Myślę, że każdy, kto obejrzał ten film, go przeżył. To jest film, który boli. Mnie ten film boli, jak oglądam. Domyślam się, że dla kogoś, kto nie wie tego wszystkiego, nie jest przygotowany na to, co zobaczy, tym bardziej ten film jest wstrząsający, więc rozumiem te emocje - mówił Sekielski.

Wyraził nadzieję, że za "ważnymi słowami, które padły, pójdą konkretne czyny". - Mam nadzieję, że się nie skończy na dobrym oświadczeniu - dodał.

"Żałuję, że ktoś w biurze prasowym kardynała Nycza nie dostrzegł maila"

W poniedziałek rzecznik archidiecezji warszawskiej powiedział, że brak udziału kardynała Nycza w filmie "Tylko nie mów nikomu" był błędem, ale tłumaczył, że prośba nie trafiła do biura prasowego.

- Wysłałem - zapewnił w "Faktach po Faktach" Sekielski. - Jest mail sekretariatu, jest mail biura prasowego. Być może ktoś nie zauważył po prostu, że taka informacja przyszła. Ale z biura prasowego Konferencji Episkopatu Polski dostałem jasną odpowiedź, że ponieważ do episkopatu docierają informacje o braku mojej bezstronności, to episkopat uznaje, że nie będzie tego komentował. Żałuję, że ktoś w biurze prasowym ani w sekretariacie kardynała Nycza nie dostrzegł tego maila - powiedział.

"Już nie można nie mówić o tym temacie, to już poszło za daleko"

Sekielski przypomniał, że ksiądz Jacek Prusak w Krakowie mówił w niedzielę, że - jak cytował gość dziennikarz - "nadszedł czas rozliczeń także kościelnej hierarchii".

- To już nie może się zakończyć tylko i wyłącznie na tym, że na przykład ksiądz (Dariusz) Olejniczak był przenoszony, mimo wyroku skazującego miał rekolekcje z dziećmi, dzisiaj odszedł ze stanu duchownego i na tym się kończy. Ktoś powinien wyjaśnić, jakie procedury zawiodły. (...) Bo jeśli tak jest pilnowany ktoś, kto został skazany za seksualne wykorzystywanie siedmioletnich dziewczynek, to jak te procedury działają? Kto jest za to odpowiedzialny? - pytał.

- Już nie można nie mówić o tym temacie, to już poszło za daleko. Jak czytam komentarze publicystów, komentatorów, którzy są jakoś związani z Kościołem i widzę ich przejęcie, ich komentarze i krytyczne głosy, nie da się już dzisiaj udawać, że nie ma tematu. Trzeba szybko reagować - podkreślał.

- Nadszedł czas na rozliczenia wśród hierarchów: kto co zrobił, kto czego nie dopilnował - mówił Sekielski.

Podkreślił, że cieszy się z deklaracji, które padają po filmie. - One są ważne, traktuję je poważnie, ale naprawdę dzisiaj Kościół musi pokazać, że także jeśli chodzi o hierarchię to nie ma osób nietykalnych - zaznaczył dziennikarz.

"Powinna powstać zewnętrzna komisja"

Zdaniem Sekielskiego "powinna powstać zewnętrzna komisja, w której są osoby, które nie podlegają kościelnej hierarchii, które są niezależne od nich". - Umocowana komisja ustawowo, która ma wgląd w kościelne archiwa, która może przesłuchać księży, ich przełożonych, do której mogą zgłaszać się ofiary - wyjaśnił. - To jest oczywiście praca na lata, a nie na miesiące, ale tylko w ten sposób możemy zamknąć ten temat i naprawdę wyjaśnić, jaka jest skala tego problemu oraz wskazać osoby odpowiedzialne - mówił.

