Dwa kolejne doniesienia o osobach pokrzywdzonych przez księdza Adama S.

Kardynał Nycz: ksiądz Olejniczak był objęty zakazem wszędzie

14.05 | Według kardynała, do wygłaszania rekolekcji "szuka się księży, których się powszechnie zna". - Stuprocentowego sprawdzania do tej pory nie było. Natomiast jeżeli ten ksiądz proboszcz nie znał tego księdza i ktoś mu go polecił, to powinien go sprawdzić - ocenił arcybiskup Nycz. Pytany, w jaki sposób polski Kościół powinien wprowadzić zmiany, które wykluczą takie sytuacje, jak przytaczana sprawa księdza Olejniczaka, odpowiedział: - Zapraszanie rekolekcjonistów należy do proboszcza i żadna kuria w to nie ingeruje. Natomiast w przypadku osób nieznanych albo budzących wątpliwości na pewno tak - dodał.

