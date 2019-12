Tygrysy w Hiszpanii odpoczywają po podróży. "Ich nowe życie naprawdę się zaczyna"

Pięć uratowanych tygrysów bezpiecznie dotarło do Hiszpanii

Konwój z pięcioma tygrysami dotarł bezpiecznie do Hiszpanii. Ponad miesiąc temu tygrysy zostały uratowane z transportu do Rosji. Dwa zostały w zoo w Człuchowie, a dwa najsłabsze - w Poznaniu. Te, które dotarły do Hiszpanii, czują się dobrze.

