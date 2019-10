"Skrzywdzone, cierpiące i upodlone". Tygrysy przyjechały w "bardzo złej kondycji"

Dziewięć tygrysów, które utknęły na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie, dotarło w czwartek po północy do poznańskiego zoo. Dwa z nich przewieziono do zoo w Człuchowie w województwie pomorskim. Jak przekazał poznański ogród zoologiczny, kondycja zwierząt jest bardzo zła. "Przyjechały. Chude, odwodnione, z zapadniętymi oczami" - napisało zoo w mediach społecznościowych. "Zwierzęta zrezygnowane, ale żywe. W jednej (skrzyni) - brak oznak życia" - czytamy w komunikacie.

Dramat tygrysów na granicy z Białorusią. Transport wyruszył do zoo w Poznaniu Tygrysy, które od... czytaj dalej » "Przyjechały. Chude, odwodnione, z zapadniętymi oczami, futra obklejone odchodami, odparzenia od moczu, w totalnym stresie, bez woli i chęci do życia. Pokrzywione grzbiety, straszliwy smród w aucie. Skrzywdzone, cierpiące i upodlone" - poinformowało w czwartek nad ranem poznańskie zoo w komunikacie.

Jak czytamy, dwójka tygrysów jest "w stodole, nakarmiona, napojona, obłożona słomą, odpoczywa po podróży".

"I koszmar, z którym musimy zmierzyć się od rana - w rozpadającej się skrzyni tygrys oszalały ze stresu i agresywny. Jego klatka zagradza dostęp do pozostałych. W pozostałych skrzyniach zwierzęta zrezygnowane, ale żywe. W jednej - brak oznak życia. Ze względu na bezpieczeństwo zwierząt i ludzi musimy odczekać do świtu, bo dopiero za dnia spróbujemy przetransportować rozpadającą się skrzynię" - napisało poznańskie zoo.

Oglądaj Wideo: tvn24 Tygrysy z granicy dotarły do zoo w Poznaniu. "Są odwodnione"

"Kondycja zwierząt - bardzo zła"

"Sytuacja jest dramatyczna. Kondycja zwierząt - bardzo zła" - poinformowano.





"Prawdopodobnie będzie konieczne użycie środków przysypiających"

Rzeczniczka prasowa ogrodu zoologicznego w Poznaniu Małgorzata Chodyła powiedziała po godzinie 7 na konferencji prasowej, że nie rozładowano jeszcze pięciu skrzyń, w których znajdują się tygrysy. - One są jak śledzie w beczce ciasno poukładane. (...) To takie straszne drewniane skrzynie - mówiła.

- Na drodze stoi nam skrzynia, która podczas próby transportu się rozpada. Odchodzi dno, a szybry, czyli przejście i końcówka z tyłu, żeby zwierzę wyszło albo mogło wejść po prostu są niezabezpieczone śrubami, blokadami. Nie mogliśmy ryzykować, ponieważ zwierzę w środku jest bardzo pobudzone, przerażone, agresywne - wyjaśniła.

- Kiedy ryknął nam w samochodzie raz, drugi, trzeci, po prostu odpuściliśmy. (...) Nie mogliśmy ryzykować życia ludzi. Życie tych zwierząt jest dla nas bardzo cenne, ale nie jest cenniejsze niż życie całej naszej załogi - podkreśliła rzeczniczka.

Jak mówiła, trzeba było poczekać do świtu na przybycie nowych pracowników. - Oni już się zjeżdżają. Już trwa narada. Chociaż oczywiście jest obawa o stan i kondycję zdrowia tego zwierzęcia i wszystkich zwierząt, prawdopodobnie będzie konieczne użycie środków przysypiających przez lekarza weterynarii, żeby to zwierzę było spokojniejsze, żeby zasnęło chociaż na chwilę - poinformowała Chodyła.

Mówiła, że zwierzętom będzie pobierana krew do badań. Podkreśliła, że w większości tygrysy są "bardzo apatyczne". - Mimo że zostały podkarmione, napojone, są po prostu takie zrezygnowane. One nie wiedzą, że są tygrysami. To są złamane, upokorzone zwierzęta. To był bardzo przykry widok - mówiła.

Brak oznak życia w jednej skrzyni

Rzeczniczka ogrodu zoologicznego potwierdziła, że w jednej ze skrzyń, która jest na końcu samochodu nie ma oznak życia. Zaznaczyła jednak, że "być może zwierzę jest tak apatyczne, że nie reaguje odgłosami, ani żadnym drapaniem, przemieszczaniem się".

Tygrysy zatrzymane na granicy Ciężarówka pełna... czytaj dalej » - Ale są też zwierzęta, wiem o opiekunów, którzy byli głębiej w samochodzie i próbowali chwytać dalsze skrzynie, że jeden z tygrysów jest w takiej pozycji, gdzie ma przekrzywioną głowę i nie może zmienić pozycji. To jest za mała skrzynia dla niego - mówiła.

Pytana, czy do zoo dotarła jakakolwiek dokumentacja dotycząca tygrysów, powiedziała, że nie wie, czy pracownicy mieli okazję ją weryfikować. - Do godziny 4 trwały przesłuchania przez policję w naszym biurze włoskich kierowców. Oni nadal są w Poznaniu. Są nam potrzebni, bo to oni operują ciężarówką - wskazała.

Ruszyły do zoo w Człuchowie

Dwa tygrysy dowiezione do Poznania od razu załadowano do osobnej ciężarówki, która ruszyła do zoo w Człuchowie (województwo pomorskie).

- To jest akcja spontaniczna. Nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tylu dużych zwierząt, więc dwa zawozimy do Człuchowa, gdzie będą miały dobrą opiekę i warunki - powiedziała lekarz weterynarii z poznańskiego ogrodu zoologicznego Monika Olejniczak.

Nie miały certyfikatów

Transport 10 tygrysów dotarł na przejście graniczne w Koroszczynie w sobotę 26 października. Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, zwierzęta zostały wysłane z Włoch 22 października z zamiarem przewiezienia ich do Federacji Rosyjskiej (Dagestan) - zgodnie z informacją umieszczoną w dokumencie INTRA wygenerowanym przez jednostkę weterynaryjną we Włoszech.

Tygrysy z granicy wyruszyły od Poznania Ciężarówka z... czytaj dalej » Ciężarówka ze zwierzętami została przepuszczona przez polskie służby graniczne. Przewożący tygrysy mężczyźni przedstawili dokumenty wymagane w Unii Europejskiej przy transporcie zwierząt objętych ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej. Białoruskie służby graniczne odmówiły jednak wjazdu transportu na terytorium Białorusi, ponieważ przewoźnik nie miał wymaganych w tym kraju urzędowych certyfikatów weterynaryjnych wystawionych przez włoskie służby weterynaryjne. Dodatkowo kierowcy nie mieli aktualnych wiz.

Transport został cofnięty w związku z tym do Polski. Ciężarówka ze zwierzętami została zaś umieszczona na terminalu w Koroszczynie. Jeden z tygrysów zdechł.

Trafią do azylu w Hiszpanii

W środę dyrektor poznańskiego ogrodu zoologicznego Ewa Zgrabczyńska poinformowała na konferencji prasowej, że władze miasta zgodziły się na przyjęcie dziewięciu tygrysów w zoo w Poznaniu. Zwierzęta mają spędzić w stolicy Wielkopolski kilka dni, potem trafią do azylu w Hiszpanii dzięki pomocy holenderskiego stowarzyszenia Adwokaci Zwierząt.

Decyzję dotyczącą czasowego odebrania tygrysów opiekunom wydał - zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt - wójt gminy Terespol. - Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem policji -poinformował w środę zastępca wójta gminy Terespol Bogdan Daniluk.

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że kwestie możliwości przejęcia tych zwierząt od właściciela reguluje art. 7 ustawy o ochronie zwierząt. "Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie są wymienione w ustawie jako posiadające uprawnienia do odebrania zwierząt" - zaznaczono w środę w komunikacie.

Sprawą zajęła się prokuratura

Sprawę transportu tygrysów bada Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. - Prowadzone są obecnie czynności w niezbędnym zakresie mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności, w tym także tego, czy mamy do czynienia z przestępstwem znęcania się nad zwierzętami - mówiła w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że o fakcie przewożenia zwierząt bez wymaganej dokumentacji weterynaryjnej zostały powiadomione włoskie służby weterynaryjne oraz Ambasada Włoch w Warszawie.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Tygrysy z granicy przekazane pod opiekę poznańskiego zoo