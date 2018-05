Tygrys w klatce na licealnym balu

22.06.2016 | Zmasakrowali psa i zakopali go żywcem. Usłyszeli...

Foto: Mari-Cris Castellanos / Facebook Video: Adam Krajewski / tvn24

22.06.2016 | Zmasakrowali psa i zakopali go żywcem....

Zarzuty znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy mieli skatować i żywcem zakopać psa. Skowyczące zwierzę znalazła w niedzielę rano jedna z mieszkanek Władysławowa. Kobieta wezwała policję. We wtorek wieczorem udało się zatrzymać możliwych sprawców, 50- i 52-latka. Grozi im do trzech lat więzienia. Pies dochodzi do siebie pod opieką weterynarzy. Jest szansa, że odzyska siły.

»