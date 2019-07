Tygodnik z naklejką "Strefa wolna od LGBT". Część sklepów nie będzie go sprzedawać

Video: tvn24

Biedroń: te naklejki przypominają koszmary z przeszłości

18.08| Do sprawy odniósł się lider Wiosny Robert Biedroń.- Przypomina mi to w naturalny sposób najmroczniejsze czasy, kiedy dochodziło do segregacji - a wiemy, do czego prowadzi segregacja - zaczyna się od naklejek, później są getta ławkowe, później są tramwaje dla pewnych grup społecznych, wykluczenie, napiętnowanie - wyliczał. Dodał, że "to jest coś, co powinno być ścigane prze prokuraturę". - Mam nadzieję, że te naklejki nie będą dystrybuowane, bo one przypominają koszmary z przeszłości - stwierdził.

»