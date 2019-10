Oglądał filmy i napadał na banki. W peruce, ciemnych okularach, z atrapą broni, przez 11 lat

Umowę w sprawie brexitu między Londynem a Brukselą powinna najpierw ratyfikować brytyjska Izba Gmin, a dopiero potem Parlament Europejski - powiedział we wtorek szef Komisji Europejskiej Jean–Claude Juncker podczas debaty w europarlamencie. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powtórzył w czasie obrad to, co - jak mówił - przekazał w sobotę brytyjskiemu premierowi Borisowi Johnsonowi: "brexit bez porozumienia nigdy nie będzie naszą decyzją". zobacz więcej »