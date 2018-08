Wziął środki odurzające i zadzwonił po pomoc na numer 112. Zmarł zanim trafił do szpitala

Foto: tvn24 Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

90 osób w tym samym parku przedawkowało dopalacze. DEA:...

Służby ratunkowe miasta New Haven nie nadążały z niesieniem pomocy osobom, które przedawkowały syntetyczną marihuanę. Jednego popołudnia, w jednym parku miało ponad 90 osób wykazywało objawy zażycia zbyt dużej dawki dopalaczy. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Do podobnych sytuacji dochodzi w Ameryce coraz częściej, a statystyki śmiertelnych przedawkowań zatrważają. W ubiegłym roku dopalacze i narkotyki zabiły 72 tysiące Amerykanów. To liczba o 7 procent wyższa od tej z roku poprzedniego i aż o 100 procent wyższa niż dziesięć lat temu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

