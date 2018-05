Twierdził, że prostytutki wbiły mu w penisa widelce. Śledczy nie uwierzyli





Prokuratura umorzyła sprawę mieszkańca Przeworska (Podkarpacie), który twierdził, że prostytutki, z którymi się pokłócił, wbiły mu w penisa trzy plastikowe widelce. Prokuratura podejrzewa, że mężczyzna sam się okaleczył.

Kłótnia z prostytutkami i trzy widelce wbite w penisa. Policja bada sprawę Mieszkaniec... czytaj dalej » Do rzekomego spotkania 44-latka z prostytutkami miało dojść w grudniu zeszłego roku. Wówczas policja potwierdzała, że wie o sprawie, jednak o szczegółach zdarzenia nie informowała.

Według relacji okolicznych mieszkańców, które opublikowała "Gazeta Wyborcza", poszkodowany zapłacił prostytutkom, jednak "coś nie wyszło i chciał zwrotu pieniędzy". Kobiety miały odmówić, a następnie skrępować przeworszczanina i wbić w jego przyrodzenie trzy rączki od plastikowych widelców.

Sprawa umorzona

W taką wersję wydarzeń nie uwierzyła prokuratura. - Od początku w zeznaniach poszkodowanego pojawiały się nieścisłości co do tego, gdzie i w jaki sposób doszło do zdarzenia, a także, co było jego przyczyną - tłumaczy Sylwia Koszela-Urban z Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Jak dodaje, zeznania mężczyzny "nie układały się w logiczny ciąg wydarzeń".

Dlatego podczas kolejnego przesłuchania 44-latka powołany został psycholog. Orzekł on, że mężczyzna jest niewiarygodny. Sam poszkodowany natomiast złożył wniosek o umorzenie sprawy, co prokuratura zrobiła.

Jak tłumaczy Koszela-Urban, mężczyzna faktycznie w grudniu zgłosił się do szpitala z obrażeniami, jednak "zachodzą poważne podejrzenia, czy faktycznie zadały je osoby trzecie".