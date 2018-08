Władze RPA wyraziły oburzenie po tweecie Trumpa





Władze Republiki Południowej Afryki w czwartek wezwały amerykańską charge d'affaires Jessye Lapenn, by zaprotestować przeciwko wpisowi prezydenta USA Donalda Trumpa na Twitterze na temat południowoafrykańskiej polityki gruntowej - podała agencja Reutera za osobą zbliżoną do sprawy. Trump napisał między innymi o tym, że "rząd RPA przejmuje ziemię od białych farmerów", wspomniał też o "zabójstwach farmerów na dużą skalę".

W środę wieczorem Donald Trump napisał, że poprosił amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, aby "uważnie przyglądał się przejęciom ziemi i farm oraz wywłaszczeniom i zabójstwom farmerów, (do których dochodzi) na dużą skalę w RPA".

Pobili mężczyznę i zmusili go do wejścia do trumny. Usłyszeli wyroki Dwóch białych... czytaj dalej » Trump twierdził również, że "rząd RPA przejmuje ziemię od białych farmerów".

Odpowiedź prezydenta RPA

Rzeczniczka prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyrila Ramaphosy oskarżyła amerykańskiego przywódcę o podsycanie w kraju podziałów na tle rasowym.

Jak zauważa agencja Associated Press, w RPA od ponad 20 lat dochodzi do zabójstw farmerów i zjawisko to należy postrzegać w szerszym kontekście wysokiej przestępczości w tym kraju. Eksperci wskazują, że biali farmerzy nie są szczególnym celem oraz że nie można mówić o fali zabójstw.

Szef Instytutu na rzecz Badań nad Bezpieczeństwem Gareth Newham podkreśla, że liczba zabójstw farmerów spadła w porównaniu z latami 2001-2002, gdy policja odnotowała 140 takich przestępstw. Odsetek zabójstw popełnianych na farmach jest wyższy niż ogólnokrajowy wskaźnik zabójstw, bo gospodarstwa są zazwyczaj położone z dala od innych skupisk ludzi i przez to stanowią łatwiejszy cel ataków.

AP: w RPA nie dochodzi obecnie do przejęć ziemi

Najgłośniejszy proces od końca apartheidu. Dożywocie za zabójstwo Karę dożywotniego... czytaj dalej » AP pisze też, że wbrew temu, co napisał Trump i co wcześniej powiedział jeden z prezenterów stacji Fox News, w RPA nie dochodzi obecnie do przejęć ziemi. Ramaphosa i partia rządząca, Afrykański Kongres Narodowy (ANC), zapowiadali jednak, że zamierzają wywłaszczać ziemię bez przyznawania odszkodowań.

Według prezydenta RPA wywłaszczenia są koniecznym sposobem na przywrócenie czarnoskórym obywatelom kraju ziemi odebranej im w czasach apartheidu. Pod koniec lipca Ramaphosa zapowiedział, że jego rząd będzie chciał zmienić konstytucję, aby możliwe było wywłaszczanie bez wypłaty odszkodowania, jednak dotąd nie został przedstawiony żaden projekt w tej sprawie.

W środę Ramaphosa mówił w parlamencie, że wywłaszczenia i redystrybucja ziemi na rzecz czarnoskórych farmerów to krok niezbędny do naprawienia krzywd wyrządzonych w czasach apartheidu, gdy czarnej ludności kraju bezprawnie odbierano ziemię.