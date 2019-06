Jak słuchać TVN24 i TVN24 BiS





Foto: TVN24GO TVN24GO: bezpłatny dostęp do materiałów w wersji audio

TVN24 GO to kanały live, najświeższe informacje i programy, które obejrzysz przez internet. Darmowe dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników jest korzystanie ze streamów audio TVN24 i TVN24 BiS.

Aby bezpłatnie korzystać ze streamingu audio TVN24 i TVN24 BiS, wystarczy się zarejestrować.

ZOBACZ TVN24GO AUDIO

Biblioteka programów, dodatkowe transmisje



TVN24 GO umożliwia dostęp do kanałów TVN24 i TVN24BiS na żywo, biblioteki programów na żądanie (m.in. "Wstajesz i wiesz", "Fakty po Faktach", "Kropka nad i" czy "Szkło kontaktowe") oraz dodatkowych transmisji zawsze wtedy, gdy dzieje się coś szczególnie ważnego w Polsce lub na świecie. Dzienny dostęp do TVN24 GO kosztuje 5 złotych, miesięczny - 10 złotych, a roczny - 100 złotych.

Strona www i aplikacja oferują szeroki wybór programów publicystycznych, możliwość oglądania kanałów nawet do siedmiu dni wstecz oraz możliwość cofania programu na żywo do dwóch godzin.

Dzięki profilom użytkownika, personalizowanym listom programów i alertom to użytkownik wybiera, co go interesuje.