Tryb przyspieszony, rozprawa w lutym. Unijny trybunał podał Polsce termin

Video: tvn24

"Żaden prokurator nie miał i nie ma prawa zbierać nazwisk...

07.09 | Mamy do czynienia z sytuacją patologiczną. Żaden prokurator nie miał i nie ma prawa zbierać nazwisk sędziów, którzy orzekają surowo bądź też łagodnie - mówiła we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 dziennikarka "Gazety Wyborczej" Ewa Ivanova, odnosząc się do wysłanego SMS-em polecenia do prokuratorów w sprawie pozyskania informacji o sędziach. - To przykład próby strukturalnego cwaniactwa - dodawał z kolei dziennikarz "Rzeczpospolitej" Tomasz Pietryga.

