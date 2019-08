Zawsze w centrum wydarzeń. TVN24 skończyła 18 lat





Foto: tvn24/East News | Video: Milena Bobrowska / Fakty w Południe 18 lat TVN24

18 lat, czyli 6576 dni, co daje blisko 160 tysięcy godzin - tyle telewizja TVN24 gości w Państwa domach, przekazując najważniejsze informacje całą dobę, siedem dni w tygodni. W piątek TVN24 obchodzi urodziny.

- Dzień dobry, serwis informacyjny TVN24 – powiedziała Anita Werner 18 lat temu w samo południe. Tak wystartował pierwszy w Polsce całodobowy kanał informacyjny.

Tu rozbłysły takie osobowości jak śp. Grzegorz Miecugow, Justyna Pochanke, Anita Werner, Andrzej Morozowski, Małgorzata Łaszcz, Marta Kuligowska, Piotr Marciniak, Maciej Knapik (wszyscy pracowali od początku istnienia stacji) czy Brygida Grysiak i Anna Jędrzejowska.

Tu emitowana jest publicystyka: "Kropka nad i", "Kawa na ławę", "Fakty po Faktach", a także "Fakty po Południu", kultowe już "Szkło Kontaktowe", "Drugie Śniadanie Mistrzów", "Rozmowa Piaseckiego", magazyny "Czarno na białym" i "Polska i Świat", a także cykl filmów dokumentalnych "Ewa Ewart poleca".

Dziennikarze TVN24 są zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne, zawsze podają zweryfikowane informacje, zawsze są w centrum wydarzeń.

18 lat TVN24

Justyna Pochanke, Grzegorz Miecugow Fot. tvn24

Śmigłowiec Błękitny 24 w 2007 roku Fot. Szymon Szczesniak/TVN

Wieczor Wyborczy w 2001 roku Fot. Jakubowski/Forum

Wieczór Wyborczy w 2001 roku. Na zdjęciu Monika Olejnik, Józef Oleksy, Marek Belka, Lech Kaczyński Fot. Jakubowski/Forum

11-09-2001, TVN Fakty, dzień ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych Fot. Adam Chełstowski/Forum

Warszawa, 11-09-2001, dzień ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych Fot. Adam Chełstowski/Forum

11-09-2001, TVN Fakty, dzień ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone Fot. Adam Chełstowski/Forum

11-09-2001, TVN Fakty, dzień ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone Fot. Adam Chełstowski/Forum

Warszawa, 11-09-2001, TVN 24, Grzegorz Miecugow. Dzień ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych Fot. Adam Chełstowski/Forum

Studio TVN24 w 2001 roku, na zdjęciu Justyna Pochanke i Tomasz Zubilewicz Fot. Grzegorz Jakubowski/Forum

Studio TVN24 w 2001 roku, na zdjęciu Justyna Pochanke i gość programu Fot. Grzegorz Jakubowski/Forum

Anita Werner i Piotr Marciniak Fot. TVN

Wieczór wyborczy w TVN24 w 2010 roku Fot. Bartosz Krupa/East News

18 lat TVN24 Fot. Bartosz Krupa/East News

18 lat TVN24 Fot. TVN

Drugie śniadanie mistrzów Fot. Cezary Piwowarski/TVN

Tomasz Sianecki i Grzegorz Miecugow Fot. TVN

Jacek Pałasiński Fot. Krzysztof Dubiel/TVN

Andrzej Morozowski, Maciej Knapik Fot. Krzysztof Dubiel/TVN

Justyna Pochanke Fot. Krzysztof Dubiel/TVN

Anita Werner Fot. TVN

Tomasz Zubilewicz, Bogdan Rymanowski Fot. tvn24

Grzegorz Miecugow Fot. tvn24

Najważniejsze wydarzenia

Swój sukces TVN24 zawdzięcza szybkości i precyzji w informowaniu. 11 września 2001 roku, zaledwie miesiąc po swoim starcie, jako pierwsza polska telewizja TVN24 przekazała informacje o zamachach w Nowym Jorku i Waszyngtonie, i rozpoczęła relacjonowanie na żywo wydarzeń w USA.

Oglądaj Wideo: tvn24 Zamach na World Trade Center

W 2006 roku TVN24 była na miejscu dramatycznej akcji ratunkowej po najtragiczniejszej w skutkach katastrofie budowanej w Polsce w hali Międzynarodowych Targów Katowickich, gdzie trwała wystawa gołębi pocztowych i pod ciężarem śniegu zawalił się dach. Zginęło wtedy 65 osób.

Oglądaj Wideo: tvn24 Katastrofa w hali Międzynarodowych Targów Katowickich

We wrześniu 2006 roku TVN24 ujawniła tak zwaną aferę taśmową. W programie "Teraz my!" Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego zaprezentowano zarejestrowane ukrytą kamerą nagranie rozmów między posłanką Samoobrony Renatą Beger a politykami Prawa i Sprawiedliwości. Beger negocjowała warunki przejścia do PiS.

Ujawnienie tak zwanych "taśm prawdy" wywołało wówczas kryzys polityczny.

Oglądaj Wideo: tvn24 Ujawnienie afery taśmowej

W TVN24 widzowie mogli także z zapartym tchem śledzić lądowanie samolotu LOT z kapitanem Tadeuszem Wroną na pokładzie, który 1 listopada 2011 roku awaryjnie posadził maszynę na Lotnisku Chopina w Warszawie z uszkodzonym, schowanym podwoziem.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lądowanie kapitana Wrony

Reporterzy TVN24 w 2014 roku byli także na Majdanie w Kijowie, gdzie pokazywali ogromne protesty oraz relacjonowali, jak upadał reżim Wiktora Janukowycza.

Oglądaj Wideo: tvn24 Rewolucja na Majdanie. Relacje reporterów TVN24

Polska i świat

TVN24 stale się rozwija. Nadaje z jednego z najnowocześniejszych w Europie studia w Warszawie i z dziewięciu oddziałów - w Białymstoku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach i Gdańsku. Zagraniczni korespondenci TVN24 przekazują informacje między innymi z Waszyngtonu, Moskwy, Londynu i Brukseli.

TVN24 to także tvn24.pl, największy portal informacyjny w kraju oraz Kontakt24, największy serwis dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce.

Dzięki Reporterom 24 telewizja jest blisko ludzi. W 2008 roku jednemu z widzów udało się na przykład zarejestrować moment uderzenia trąby powietrznej w autokar wiozący członków Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Oglądaj Wideo: Kontakt 24 Autokar porwany przez trąbę powietrzną

Redaktorem naczelnym TVN24 jest Adam Pieczyński.