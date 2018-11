Tusk: Rezygnuję ze swobodnej wypowiedzi. Pani Wassermann już wygłosiła swoiste oświadczenie





Donald Tusk przyjechał w poniedziałek rano do Sejmu na przesłuchanie przez sejmową komisją śledczą do spraw Amber Gold. Na samym początku przesłuchania przewodnicząca Małgorzata Wassermann poinformowała przewodniczącego Rady Europejskiej, że przysługuje mu prawo do swobodnej wypowiedzi. Były premier jednak z niego nie skorzystał.

Przesłuchanie Donalda Tuska rozpoczęło się chwilę po godzinie 10. Na samym początku przewodnicząca komisji do spraw Amber Gold Małgorzata Wassermann poinformowała byłego premiera, że przysługuje mu prawo do swobodnej wypowiedzi. - Oczywiście, może pan skorzystać z tego prawa w taki sposób, że zaatakuje pan rząd, Prawo i Sprawiedliwość. My z takim czymś mieliśmy już tutaj do czynienia - powiedziała.

- Ale ja liczę na to, że pan premier przyszedł tutaj wyjaśnić sprawę; że pan premier potrafi jeszcze wczuć się w sytuację ludzi skrzywdzonych, ubogich, których ta afera być może pozbawiła środków do końca życia - stwierdziła, a następnie oddała głos Tuskowi.

- Skoro pani poseł wygłosiła swoiste oświadczenie to ja rezygnuję z tego uprawnienia - odpowiedział były premier.

Źródło: tvn24