"Jest węzeł gordyjski, nie widać Aleksandra Wielkiego". Tusk zapyta May o brexit

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował, że zamierza zapytać brytyjską premier Theresę May o konkretne propozycje, które przełamałyby impas w negocjacjach dotyczących brexitu.

Donald Tusk podczas wtorkowej konferencji w Brukseli ocenił, że sytuacja dotycząca negocjacji w sprawie brexitu - przed szczytem unijnym, który zaczyna się w środę - nie napawa optymizmem.

Szef Rady Europejskiej poinformował, że podczas szczytu liderzy Unii będą rozmawiać o przygotowaniach do brexitu bez umowy z Wielką Brytanią. W jego ocenie takie przygotowania nie mogą jednak zahamować dążeń do zawarcia porozumienia.

Dodał, że ciągle nierozwiązana pozostaje kwestia granicy irlandzkiej. Jak powiedział, sytuacja przypomina "węzeł gordyjski", a nie widać "Aleksandra Wielkiego", który mógłby ją rozwiązać.



Dodał, że ciągle nierozwiązana pozostaje kwestia granicy irlandzkiej. Jak powiedział, sytuacja przypomina "węzeł gordyjski", a nie widać "Aleksandra Wielkiego", który mógłby ją rozwiązać. Zapowiedział, że zamierza zapytać brytyjską premier Theresę May o konkretne propozycje, które przełamałyby impas w negocjacjach dotyczących brexitu.

List Tuska: pozostańmy pełni nadziei

W poniedziałek wieczorem Tusk opublikował list do unijnych przywódców, którzy wezmą udział w brukselskim szczycie.



Przypomniał, że podczas szczytu w Salzburgu przywódcy zadeklarowali, że chcą osiągnąć postępy w rozmowach Brukseli z Londynem, tak aby zawrzeć porozumienie w październiku.

"Okazało się, że jest to bardziej skomplikowane, niż niektórzy mogli się spodziewać. Mimo to powinniśmy pozostać pełni nadziei i determinacji, ponieważ istnieje dobra wola kontynuowania tych rozmów po obu stronach. Ale jednocześnie musimy być odpowiedzialni i przygotować UE na scenariusz bez umowy, który jest bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej. Podobnie jak Wielka Brytania, Komisja rozpoczęła takie przygotowania i przedstawi nam je podczas szczytu" - wskazał w liście przewodniczący RE.



"Chcę to powiedzieć jednak absolutnie jasno. Fakt, że przygotowujemy się do scenariusza braku umowy, w żadnym wypadku nie może nas odciągnąć od podjęcia wszelkich starań, aby osiągnąć jak najlepsze porozumienie, z korzyścią dla wszystkich stron. (...) Jak ktoś słusznie powiedział: 'Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione'. Nie poddawajmy się" - wskazał.

May: nie pozwólmy, by różnica zdań wykoleiła porozumienie

Wcześniej w poniedziałek brytyjska premier Theresa May zaapelowała do unijnych przywódców, by zapewnili, że przeciągające się negocjacje na temat rozwiązania awaryjnego dla Irlandii Północnej nie utrudnią wypracowania dobrego porozumienia w sprawie brexitu.

Przedstawiając w Izbie Gmin stanowisko rządu przed środowym szczytem, May mówiła, że "frustrujące jest, że niemal wszystkie pozostałe punkty sporne dotyczą tego, jak mielibyśmy poradzić sobie ze scenariuszem, co do którego obie strony mają nadzieję, że nigdy się nie zrealizuje, a jeśli tak - to jedynie tymczasowo".



- Nie możemy pozwolić na to, aby ta różnica zdań wykoleiła szanse na dobre porozumienie i postawiła nas w sytuacji, w której nie będzie umowy w sprawie wyjścia (Wielkiej Brytanii z UE), czego nikt nie chce - podkreśliła.



Szefowa rządu zaznaczyła, że "wciąż wierzy, iż ustalone w toku negocjacji porozumienie jest najlepszym rozwiązaniem dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej". - W tym duchu będę nadal pracowała z naszymi europejskimi partnerami - zapewniła.