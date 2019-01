Gwałtowne protesty w Wenezueli. Tusk zabiera głos, wspiera "tymczasowego prezydenta"

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wyraził nadzieję, że cała Europa wesprze demokratyczne siły w Wenezueli, które w środę rozpoczęły protest przeciwko rządom prezydenta tego kraju Nicolasa Maduro. "Tymczasowym prezydentem" ogłosił się lider wenezuelskiej opozycji, przewodniczący parlamentu Juan Guaido.

"Mam nadzieję, że cała Europa zjednoczy się w celu wsparcia sił demokratycznych w Wenezueli. Tamtejszy parlament, w tym jego przewodniczący Juan Guaido, w przeciwieńtwie do Maduro, mają demokratyczny mandat od wenezuelskich obywateli" - napisał Donald Tusk na Twitterze.



I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 stycznia 2019

Trump o Wenezueli: wszystkie opcje są na stole Prezydent USA... czytaj dalej » W środę na ulice wielu wenezuelskich miast wyszli demonstranci, żądając ustąpienia socjalistycznego prezydenta Nicolasa Maduro i jego rządu. Lider wenezuelskiej opozycji, przewodniczący parlamentu Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju.

Kryzys, zerwanie stosunków z USA

Opozycja oskarża prezydenta Maduro o doprowadzenie bogatego w surowce kraju do ruiny gospodarczej. 96 proc. swych przychodów Wenezuela czerpie ze sprzedaży ropy naftowej. Spadek cen surowców energetycznych w ostatnich latach znacznie pogłębił wenezuelski kryzys.

Nicolas Maduro zerwał stosunki dyplomatyczne z USA po tym, gdy prezydent USA Donald Trump uznał lidera opozycji w tym kraju Juana Guaido za tymczasowego prezydenta. Amerykański personel dyplomatyczny dostał 72 godziny na opuszczenie kraju.