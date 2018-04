Video: tvn24

"Ten pomnik jest symbolem naszej wspólnoty"

10.04 | Ten pomnik jest symbolem naszej wspólnoty. Bo upamiętnia to, co było wspólnotowe, i że właśnie dlatego co było wspólne, nasze, oni zginęli. I dlatego jest on nasz wspólny. I wierzę w to, że będzie nas właśnie jednoczył, niezależnie od poglądów, od barw politycznych, niezależnie od szczegółowych przekonań - powiedział Duda.

