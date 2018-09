"To najpiękniejszy dowód na to, że nie pan jest sam, panie prezydencie"

"To najpiękniejszy dowód na to, że to nie pan jest sam"

Video: Facebook - Jarosław Wałęsa

30.09 | Paradoksalnie, to najpiękniejszy dowód na to, że to nie pan jest sam, panie prezydencie - Donald Tusk zwrócił się do Lecha Wałęsy wręczając mu w sobotę tablicę z życzeniami urodzinowymi od przywódców państw Unii Europejskiej. Skomentował w ten sposób fakt, że na tablicy nie podpisało się jedynie dwóch unijnych przywódców - premierzy Polski i Węgier, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban.

