Drugi turecki statek zakotwiczył i ma wiercić. "Naruszenie suwerenności Cypru"

Foto: Reuters Archive Video: Reuters

Na północną część Cypru mógł spaść pocisk rakietowy

01.07 | Władze Republiki Tureckiej Cypru Północnego usiłują ustalić, co było powodem eksplozji, do której doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według szefa dyplomacji Cypru Północnego Kudreta Ozersaya wydaje się, że był to pocisk rakietowy produkcji rosyjskiej.

